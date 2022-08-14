Фестиваль «Великий Болгар» объявил о своем закрытии: сезон-2022 станет завершающим

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», проходящий на территории объекта ЮНЕСКО Болгарского городища, во время ночного фаер-шоу на главном ристалище после стартового дня мероприятия объявил о прекращении своей деятельности.

«Этот фестиваль будет крайним. „Великий Болгар“ завершает свою историю», — объявил ведущий Артем Куртымов, отметив, что, может быть, даже неплохо, что фестиваль прекращает свое существование на пике.

Фестиваль «Великий Болгар» стартовал в субботу, 13 августа. По традиции мероприятия, которое зародилось в 2014 году, оно будет проходить два выходных дня — субботу и воскресенье. За это время гости фестиваля смогут поучаствовать во множестве мастер-классов (например, собственноручно изготовить себе средневековые бусы, поучиться гончарному мастерству или старинным танцам), а также увидеть те самые средневековые сражения — массовые (бугурты) и поединки, игровые и вполне боевые.

Кроме того фестиваль сопровождает музыкальная программа — в течение двух дней зрители услышат Random Reel, Broken Dronez, Arida Vortex, El Mental, Хмельную воргу, Ак буре и Воронию. В субботу гости фестиваля также могли увидеть оперу «Кара пулат», премьера которой под открытым небом и непосредственно у Черной палаты Болгарского городища состоялась накануне старта фестиваля, 12 августа (всего было запланировано два показа — 12 и 13 августа). Завершили первый день фестиваля фаер-шоу «Огненная сказка» и салют, во время которого организаторы попрощались с посетителями фестиваля.

Организатор фестиваля, отметим, определился в этом году по итогам тендера меньше, чем за три недели до его начала. Этому предшествовало обращение компании-конкурента в УФАС на первоначальные результаты по определению организатора «Великого Болгара». Стоимость такого зрелищного, массового и успевшего стать с 2014 года имиджевым для республики мероприятия заказчик, Болгарский музей-заповедник, оценил в 5 млн рублей.