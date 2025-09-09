news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 9 сентября 2025 17:34

Минкульт РТ рассчитывает получить более миллиарда рублей из федерального бюджета

Читайте нас в
Телеграм
Минкульт РТ рассчитывает получить более миллиарда рублей из федерального бюджета
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство культуры Татарстана предполагает, что в 2026 году сможет получить на проекты по линии ведомства более миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова на традиционной встрече с представителями СМИ.

«Если всё будет хорошо, то мы получим больше миллиарда рублей федеральных средств, направленных как на капитальный ремонт и строительство новых учреждений культуры (в частности, мы планируем четыре новые школы искусств строить в районах республики), так и на продолжение традиционных проектов, которые стали любимыми. Например, 42 учреждения уже получили музыкальные инструменты и современную литературу, и мы эту работу по обновлению музыкальных учреждений будем продолжать», – сказала Аюпова.

Министр также сообщила, что наряду с капитальными вложениями будут продолжены работы по созданию современных модельных библиотек, модернизации театров и музеев, обновлению книжных фондов.

читайте также
«Мы себя сувенирным народом не видим»: Ирада Аюпова о приоритетах культуры Татарстана
«Мы себя сувенирным народом не видим»: Ирада Аюпова о приоритетах культуры Татарстана
#Министерство культуры РТ #Ирада Аюпова #финансирование #школа искусств #библиотеки татарстана #музыкальные инструменты #Модернизация #театры татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025