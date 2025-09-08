«Мы себя сувенирным народом не видим»: Ирада Аюпова о приоритетах культуры Татарстана

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на встрече с журналистами рассказала о приоритетах отрасли: сохранение культурной идентичности, развитие массовой культуры без «сувенирности», миллиардные вложения в инфраструктуру и подготовка к форуму «Казань – столица исламского мира – 2026».





Традиционная встреча министра культуры Татарстана Ирады Аюповой с представителями СМИ прошла сегодня в новом здании театра Камала

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сувенирным народом себя точно не видим

Традиционная встреча министра культуры Татарстана Ирады Аюповой с представителями СМИ прошла сегодня в новом здании театра Камала. Она отметила, что оценивать сегодняшние результаты стоит не в сравнении со «вчерашним днем», а оглядываясь гораздо дальше. Любой праздник, подчеркнула она, невозможен без долгого процесса подготовки и накопления материала. Яркий пример – концерт памяти Ильгама Шакирова, недавно состоявшийся в парке имени Горького и собравший 12 тысяч зрителей. По словам Аюповой, за этим мероприятием стояли годы работы и целая серия «прототипов концерта», проведенных ранее на набережной озера Кабан и в Татарской филармонии.

­Мы себя точно не видим сувенирным народом, – сказала министр культуры с отсылкой к словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова. – В первую очередь Рустам Нургалиевич мотивирует нас, чтобы наша культурная идентичность не была утрачена – чтобы мы знали свое прошлое, чтобы идти в будущее.

По ее словам, отличия сувенирного от подлинного в осмысленности.

Да, у нас есть вопрос массовой культуры – в том, чтобы в ней меньше стало сувенирного. Зачастую суррогат, который выдается за татарский костюм, татарским костюмом не является. Нужно четко понимать, когда это действительно татарский костюм, когда это театральный костюм, а когда это стилизация. Чтобы идти в будущее, нужно сформировать понимание, что есть ценность – что есть наше ядро, которое мы не должны менять ни при каких обстоятельствах, ни в каких ситуациях, чтобы не превратиться в сувенирный народ, который легко растиражировать.

Ирада Аюпова: «Большинство культурных проектов сегодня реализуется в рамках национального проекта «Семья» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миллиард на учреждения культуры

Напомнила Аюпова и Указ 809, подписанный Президентом России Владимиром Путиным. Документ, отметила она, признает культуру идеологией страны. Границы допустимого и приоритеты в этом вопросе выглядят логично: если государство софинансирует проекты за счет бюджета, то нужно использовать их на создание патриотических произведений.

– В этом году мы провели первый республиканский конкурс патриотической песни. И вы знаете, дети создают невероятные материалы. Ребенок в этом плане становится агентом развития – сопутствует процессам, которые происходят в обществе, – сказала Ирада Аюпова.

Большинство культурных проектов, отметила министр, сегодня реализуется в рамках национального проекта «Семья». Это связано с тем, что предшествовавший ему нацпроект «Культура», стартовавший в 2019 году, завершился в прошлом году. При этом удалось сохранить целевое финансирование и продолжить практически все ранее действовавшие инициативы и программы в рамках нового проекта «Семья».

– На будущий год мы получим более миллиарда рублей федеральных средств на капитальный ремонт и строительство новых учреждений культуры. В частности, мы планируем создать четыре новые музыкальные школы, новые школы искусств в районах республики.

Одной из ключевых задач в сфере культуры, по словам Ирады Аюповой, остается сохранение кадров. Сейчас в учреждениях отрасли трудятся более 23,6 тыс. человек, средняя зарплата которых составляет 63,8 тыс. рублей.

«Несмотря на важность прямого и личного взаимодействия с посетителем и зрителем, будет продолжаться цифровизация сферы культуры» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минкульт готовится к форуму «Казань – столица исламского мира – 2026»

Гордость и радость министра культуры Татарстана – продается 81% мест в залах. Это очень хороший показатель, пояснила Аюпова. Оставшиеся 19% – билеты для льготных категорий посетителей. Посещаемость театров в Татарстане за последний год выросла в полтора раза

Несмотря на важность прямого и личного взаимодействия с посетителем и зрителем, будет продолжаться цифровизация сферы культуры. Например, как анонсировала Аюпова, по всей стране создается единое цифровое пространство, чтобы у посетителей учреждений культуры были равные возможности доступа к ним.

– Общая концепция уже сформирована, идет детализация.

Из знаковых событий прошедших месяцев года министр культуры региона назвала прошедшие в Казани Национальный театральный фестиваль-премию «Золотая маска», Международную театральную олимпиаду, Съезд министров культуры стран ОИС, первый национальный фэнтези-спектакль «Мирас» от Казанского цирка и большое международное событие следующего года – форум «Казань – столица исламского мира – 2026».