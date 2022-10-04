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Ру Тат
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Строительство
4 октября 2022  15:17
Александр Хевронин

Результаты «Том Сойер феста» представят на форуме «100% Татарстан»

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Результаты работы фестиваля-движения «Том Сойер фест» покажут зрителям форума «100% Татарстан» на онлайн-экскурсии по отреставрированным домам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Мы сделали небольшую экскурсию по отремонтированным нами домам в рамках „Том Сойер феста”. Кроме того, мы расскажем о практиках городского планирования, городской планировки и застройки, а также об общественных проектах», — пояснила Балтусова.

Помощник Президента РТ напомнила, что за шесть лет в рамках фестиваля было отремонтировано 16 казанских домов.

Форум «100% Татарстан» пройдет с 7 по 8 октября. В этом году его темой станет строительство и благоустройство территорий. Проект позволит экспертам и зрителям обсудить ряд актуальных вопросов в формате диалога.

#том сойер фест казань #форум #олеся балтусова
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