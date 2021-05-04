Минкульт РТ планирует в этом году провести более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы

В ближайшую неделю учреждения Министерства культуры Татарстана проведen более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщила глава Минкульта республики Ирада Аюпова.

«Учреждениями культуры планируется провести более 300 мероприятий с охватом около 15 тыс. человек по всей республике», — сказала спикер.

В Татарстане пройдет праздничный концерт, посвященный ветеранам и труженикам тыла, музейные и книжные выставки, тематические кинопоказы, театральные представления, молодежные просветительские акции и многое другое.

Из наиболее крупных мероприятий Аюпова отметила праздничный концерт в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 7 мая, на который приглашены все ветераны республики. Кроме того, состоятся премьерные показы спектаклей в других театрах республики.

В парках и скверах Казани в течение всей праздничной недели пройдут общественные акции и концерты. К примеру, 9 мая в сквере имени Аксенова концертная программа, посвященная памяти кинорежиссера и писателя Сергея Говорухина под названием «День Победы. Посвящение».

Кроме того, на сайте Министерства культуры РТ ежедневно обновляется афиша онлайн-мероприятий, которые пройдут в республике в ближайшие дни, подчеркнула Аюпова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани появится граффити с изображением Героя Советского Союза Михаила Девятаева.