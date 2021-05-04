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Ру Тат
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4 мая 2021  12:05
Арсений Каримов

В экстрим-парке «Урам» в Казани создадут граффити, посвященное Михаилу Девятаеву

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В честь празднования Дня Победы жителей республики ждут мероприятия и акции, организованные молодежными объединениями Татарстана. Так, в экстрим-парке «Урам» появится арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Об этом на брифинге в Кабинете министров республики рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Спорт и творчество всегда были и остаются символами мира и добра, именно поэтому 8 мая Молодежный экстрим-парк „Урам“ проводит дружественные соревнования на кубки имени великих героев, а также создадут арт-объект, посвященный Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву», — сообщил спикер.

В пресс-службе Минмолодежи РТ уточнили, что речь идет о стрит-арте с изображением летчика.

В Татарстане с 27 апреля началась акция «Георгиевская ленточка», где жителям республики раздадут более 250 тыс. лент, добавил Дамир Фаттахов.

Кроме того, поисковики РТ вместе с «Волонтерами победы» проводят акцию по уборке на воинских захоронений.

Еще одним крупным молодежным мероприятием станет поход «Марш в прошлое», где молодым людям расскажут о быте советского солдата в период Великой Отечественной войны.

«Волонтеры Победы», участники военно-патриотических объединений и учащиеся военных вузов и сузов также поучаствуют в «Параде у дома ветерана».

Фаттахов Дамир день победы
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