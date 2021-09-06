Минкульт РТ опроверг сбой в работе «Пушкинской карты» на территории Татарстана

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что система работы «Пушкинской карты» дала сбой и у молодежи в возрасте от 14 до 22 лет появилась возможность купить билет за госсредства на любой концерт, даже не входящий в одобренный перечень проекта. Однако на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященной реализации программы «Пушкинская карта», спикеры отметили, что в Татарстане таких прецедентов не было, а карты работают по задуманной системе.

«Чисто технически пройти на неодобренный комитетом концерт за счет средств с „Пушкинской карты” невозможно. Покупка билета может быть осуществлена только через белые терминалы, причем это может быть как виртуальная покупка, так и физическая. Для приобретения и реализации билетов за счет средств „Пушкинской карты” работает как бы отдельный канал», — подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева добавила, что у мероприятий, входящих в перечень «Пушкинской карты», есть соответствующая пометка и допуск на культурные события осуществляется по этому параметру в том числе.

«Если и есть место подобным сбоям, то они оперативно регулируются АО „Почта Банк”. Однако по территории Татарстана таких прецедентов не было: у нас приобретают билеты только на одобренные мероприятия», — заявила Фазлеева.

Проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробно о его привилегиях в интервью «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.