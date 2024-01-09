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Минкульт призвал татарстанцев проголосовать за лучшее новогоднее мероприятие
Министерство культуры Татарстана объявило голосование в социальных сетях, чтобы определить лучшее новогоднее мероприятие. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала глава ведомства Ирада Аюпова.
«Новогодние праздники важны с точки зрения обратной связи, поэтому мы объявили народное голосование в официальном аккаунте Министерства культуры и в Telegram-канале», — отметила министр.
Помимо прочего, генератор случайных чисел выберет трех победителей среди комментаторов поста с голосованием. Им подарят билеты в любое учреждение культуры Татарстана.
«Если будут комментарии о том, что улучшить, на чем лучше сделать акцент, что не понравилось — за эту обратную связь негативную особая благодарность, потому что мы учимся, развиваемся и обратная связь нам очень важна», — заключила Аюпова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новогодние мероприятия в государственных учреждениях культуры Татарстана посетили свыше 800 тыс. человек.
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