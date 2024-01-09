Новогодние мероприятия в учреждениях культуры Татарстана посетили свыше 800 тыс. человек

В Татарстане новогодние мероприятия, организованные в государственных учреждениях культуры, посетили более 800 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Всего в муниципалитетах Татарстана в новогодние каникулы состоялось свыше 6,5 тыс. мероприятий. В том числе в Казани прошло 1,5 тыс. мероприятий, которые посетило более 600 тыс. человек, уточнила руководитель ведомства.

«Помимо морозов, у нас был еще один враг — высокий эпидемический порог. Тем не менее в новогодние праздники 2024 года в государственных учреждениях культуры прошло более 1,5 тыс. мероприятий, на которых побывало более 600 тыс. посетителей», — отметила министр.

По словам Аюповой, самыми востребованными площадками стали Казанский Кремль (195 тыс. посетителей) и Казанский цирк (86 тыс. посетителей), а также Свияжский музей-заповедник, Театр кукол «Экият» и Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.