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Ру Тат
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Официальная хроника
3 ноября 2022  09:51
Розалия Заманова

Миниханов пригласил генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха на KazanSummit

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Миниханов пригласил генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха на KazanSummit
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях Бахрейнского форума в Манаме встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха.

Руководитель республики поблагодарил руководство организации за всестороннюю поддержку и пригласил генсека ОИС посетить Казань и принять участие в KazanSummit, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, накануне Минниханов прибыл в Бахрейн с рабочим визитом. Ожидается, что он в рамках форума «Значение диалога между религиями» выступит на международной площадке как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Кроме того, по планам он проведет несколько встреч с представителями руководства Бахрейна и участниками форума.

 

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