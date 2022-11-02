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Ру Тат
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Официальная хроника
2 ноября 2022  21:52

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Бахрейн

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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Бахрейн
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Бахрейн. Завтра руководитель республики примет участие в форуме «Значение диалога между религиями», сообщает его пресс-служба. 

«В международном аэропорту города Манама его встретил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бахрейн, член королевской семьи Хамад бен Ибрахим Аль Халифа, вице-президент Высшего совета по вопросам окружающей среды Фейсал бен Рашид бен Иса Аль Халифа, а также Председатель Высшего совета по исламским делам шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа», – говорится в сообщении пресс-службы.

Рустам Минниханов примет участие в форуме «Значение диалога между религиями» и выступит на международной площадке как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Также Президент РТ проведет несколько встреч с представителями руководства Бахрейна и участниками форума.

#Рустам Минниханов
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