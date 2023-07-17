Минниханов прибыл в Турцию с рабочим визитом

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. В аэропорту его встретил губернатор провинции Конья Вахдеттин Озкан.

Минниханов планирует провести рабочие встречи с губернатором, мэром города и председателем промышленной палаты Коньи, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Помимо этого, он посетит заводы «Имаш» (сельскохозяйственное оборудование) и «Тюмосан» (тракторная техника).