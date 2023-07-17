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Минниханов прибыл в Турцию с рабочим визитом
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Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. В аэропорту его встретил губернатор провинции Конья Вахдеттин Озкан.
Минниханов планирует провести рабочие встречи с губернатором, мэром города и председателем промышленной палаты Коньи, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Помимо этого, он посетит заводы «Имаш» (сельскохозяйственное оборудование) и «Тюмосан» (тракторная техника).
Справка:
Конья – крупнейшая провинция Турции, а также лидер в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. В регионе развита промышленность, в частности, производство автокомпонентов и мебели, станкостроение. На территории провинции расположены 13 крупных организованных промышленных зон (ОПЗ), 95 промышленных парков, в которых расположены 8,6 тыс. компаний.
Конья – крупнейшая провинция Турции, а также лидер в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. В регионе развита промышленность, в частности, производство автокомпонентов и мебели, станкостроение. На территории провинции расположены 13 крупных организованных промышленных зон (ОПЗ), 95 промышленных парков, в которых расположены 8,6 тыс. компаний.
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