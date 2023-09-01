Министры Татарстана присоединились к акции «Поделись своим знанием»

Сегодня, 1 сентября, представители Республики Татарстан присоединились к акции «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание».

Как сообщают организаторы мероприятия, лекции для школьников и студентов уже прочитали министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин; министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов, руководители ведомств и их заместители, главы муниципалитетов и мэры городов.

«Планирую обсудить с ребятами важные вопросы социально-экономического развития Республики Татарстан на примере отрасли труда, занятости и социальной защиты. А еще очень хочу побеседовать с учащимися, узнать, как они представляют свое будущее, кем хотят стать и куда планируют поступать после школы», — рассказала перед занятием Эльмира Зарипова, напомнив также о вступающей в силу с этого года единой системы профориентации для учащихся 6–11-х классов.

Школьники задавали чиновникам вопросы, рассказывали о переживаниях, а также делились идеями. На все вопросы спикерами были даны ответы.

«В нашей республике отдельное внимание направлено на работу с молодежью. И открытые уроки — это возможность поделиться с ребятами знаниями и опытом в формате живого диалога, ответить на их вопросы, дать им актуальную и понятную информацию об экономике Татарстана, вкладе республики в развитие нашей страны и основах предпринимательства. В такие темы определенно стоит погружаться с подросткового возраста. И я рад, что благодаря Всероссийской просветительской акции „Поделись своим знанием“ и мне выпала возможность заложить кирпичик в фундамент знаний ребят об экономике Татарстана», — пояснил заместитель министра экономики РТ Юлай Миннуллин.

Казань стала сегодня не только участником акции «Поделись своим Знанием», но и площадкой одноименного марафона. В Лицее Иннополис вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел для школьников открытый урок на тему «Технологии прогресса: цифровизация и фиджитал-спорт», о чем сообщал «Татар-информ».

Акция «Поделись своим знанием» стартовала в рамках трека «Знание.Лекторий». Организуют ее уже в четвертый раз. Мероприятия пройдут во всех городах страны с 1 по 30 сентября. Акция затронет школы, вузы и другие учебные заведения России. К проекту могут присоединиться все желающие лекторы и образовательные площадки. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание» до 29 сентября.

Партнером четвертой акции «Поделись своим знанием» выступает образовательная платформа Edutoria. Увидеть открытые уроки можно на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе «Знания» в социальной сети «ВКонтакте».