Дмитрий Чернышенко провел фиджитал-урок в Иннополисе

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Фото: пресс-служба «Игр будущего»

Заместитель Премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко сегодня, 1 сентября, в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание» провел фиджитал-урок для школьников и студентов в Лицее Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба «Игр будущего».

Чиновник поздравил слушателей с Днем знаний, ответив важность инноваций для современного образования и сославшись на слова главы государства.

«Президент Владимир Путин не раз говорил, что система образования должна соответствовать современным вызовам. Очень много ребят задает вопрос о том, как попасть в мир будущего — фиджитал-мир», — заявил Чернышенко.

По его мнению, в нынешние времена очень важно сочетать «баланс цифры и физики», а принцип «фиджитал» как раз помогает в этом. «Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом», — уверен вице-премьер.

Фото: пресс-служба «Игр будущего»

Он упомянул данные исследований, согласно которым 65% жителей России играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство граждан, слышавших о фиджитал-спорте, «считают его настоящим видом спорта».

По словам Чернышенко, на «Играх будущего», которые состоятся в Казани в следующем году, можно будет увидеть «спорт будущего в уникальной комбинации самых динамичных спортивных дисциплин с популярными компьютерными играми».

«Участники и гости первых игр получат уникальную возможность вписать себя в историю. Приглашаю всех ребят присоединяться к нашему фиджитал-движению!» — заключил он.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 23 февраля по 3 марта будущего, 2024 года. Его участники будут состязаться в 16 дисциплинах, которые предполагают концепцию «фиджитал» (physical + digital) и объединяют классический спорт и киберспорт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко осмотрели новое общежитие КНИТУ-КАИ имени Туполева.