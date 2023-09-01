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Дмитрий Чернышенко провел фиджитал-урок в Иннополисе
Заместитель Премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко сегодня, 1 сентября, в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание» провел фиджитал-урок для школьников и студентов в Лицее Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба «Игр будущего».
Чиновник поздравил слушателей с Днем знаний, ответив важность инноваций для современного образования и сославшись на слова главы государства.
«Президент Владимир Путин не раз говорил, что система образования должна соответствовать современным вызовам. Очень много ребят задает вопрос о том, как попасть в мир будущего — фиджитал-мир», — заявил Чернышенко.
По его мнению, в нынешние времена очень важно сочетать «баланс цифры и физики», а принцип «фиджитал» как раз помогает в этом. «Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом», — уверен вице-премьер.
Он упомянул данные исследований, согласно которым 65% жителей России играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство граждан, слышавших о фиджитал-спорте, «считают его настоящим видом спорта».
По словам Чернышенко, на «Играх будущего», которые состоятся в Казани в следующем году, можно будет увидеть «спорт будущего в уникальной комбинации самых динамичных спортивных дисциплин с популярными компьютерными играми».
«Участники и гости первых игр получат уникальную возможность вписать себя в историю. Приглашаю всех ребят присоединяться к нашему фиджитал-движению!» — заключил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко осмотрели новое общежитие КНИТУ-КАИ имени Туполева.
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