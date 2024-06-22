Министры спорта стран БРИКС+ возложили цветы к мемориалу в парке Победы — видео

В День памяти и скорби министры спорта стран БРИКС+ приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у колоннады Мемориала славы в казанском парке Победы.

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев рассказал зарубежным гостям о символизме Вечного огня и мемориалах памяти воинов Великой Отечественной войны и мирных граждан, ставших жертвами фашистской агрессии. Также он показал коллегам выставку военной техники на территории парка Победы.

Напомним, что сегодня в Казани состоялась встреча глав спортивных ведомств стран БРИКС. Ее участники обсуждали перспективы спортивного сотрудничества. В мероприятии принимали участие министры из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских эмиратов, Эфиопии и Южной Африки.