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Министры G7 потребовали от России вывести силы с территорий, которые считают украинскими
Россия может положить конец конфликту на Украине, выведя свои силы с территорий, который Запад считает украинскими. Такое требование министров иностранных дел стран G7 содержится в их совместном завлении.
«<...> мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои Вооруженные силы и технику с международно признанных территорий Украины», – сказано в документе.
Министры заявили, что страны G7 продолжат поддерживать право Украины на самооборону.
Ранее сообщалось, что «Большая семерка» в своем официальном заявлении по ситуации на Украине отвергла информацию о причастности Киева к теракту в подмосковском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.
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