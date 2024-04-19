Министры G7 потребовали от России вывести силы с территорий, которые считают украинскими

Россия может положить конец конфликту на Украине, выведя свои силы с территорий, который Запад считает украинскими. Такое требование министров иностранных дел стран G7 содержится в их совместном завлении.

«<...> мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои Вооруженные силы и технику с международно признанных территорий Украины», – сказано в документе.

Министры заявили, что страны G7 продолжат поддерживать право Украины на самооборону.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» в своем официальном заявлении по ситуации на Украине отвергла информацию о причастности Киева к теракту в подмосковском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.