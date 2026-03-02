news_header_top
ЛНР и Татарстан 2 марта 2026 09:58

Альмир Абашев наградил врачей из Татарстана, работающих в подшефных городах ЛНР

Альмир Абашев наградил врачей из Татарстана, работающих в подшефных городах ЛНР
Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев и заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков посетили подшефные Лисичанск и Рубежное. При поддержке Раиса Татарстана и Правительства республики здесь проводятся масштабные работы по восстановлению инфраструктуры, включая медицинскую.

«Главная наша задача – это обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей подшефных городов», – отметил министр.

Абашев вручил коллегам, которые сегодня трудятся в ЛНР, почетные грамоты Минздрава РТ. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения награждены:

  • Айрат Ахунзянов и Рамиль Зайнуллин – хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана (РКБ);
  • Андрей Турунтаев – врач-эндокринолог РКБ;
  • Максим Кретов – врач-анестезиолог-реаниматолог казанской клинической больницы №7 имени М.Н.Садыкова;
  • Юрий Дзукаев – врач ультразвуковой диагностики ГКБ №7;
  • Эльмира Номина – педиатр Детской республиканской клинической больницы;
  • Марсель Сахаухов – врач-травматолог-ортопед Центральной городской клинической больницы №18 имени проф. К.Ш.Зыятдинова Казани.
