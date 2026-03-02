Альмир Абашев наградил врачей из Татарстана, работающих в подшефных городах ЛНР

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев и заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков посетили подшефные Лисичанск и Рубежное. При поддержке Раиса Татарстана и Правительства республики здесь проводятся масштабные работы по восстановлению инфраструктуры, включая медицинскую.

«Главная наша задача – это обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей подшефных городов», – отметил министр.

Абашев вручил коллегам, которые сегодня трудятся в ЛНР, почетные грамоты Минздрава РТ. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения награждены: