Альмир Абашев наградил врачей из Татарстана, работающих в подшефных городах ЛНР
Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев и заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков посетили подшефные Лисичанск и Рубежное. При поддержке Раиса Татарстана и Правительства республики здесь проводятся масштабные работы по восстановлению инфраструктуры, включая медицинскую.
«Главная наша задача – это обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей подшефных городов», – отметил министр.
Абашев вручил коллегам, которые сегодня трудятся в ЛНР, почетные грамоты Минздрава РТ. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения награждены:
- Айрат Ахунзянов и Рамиль Зайнуллин – хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана (РКБ);
- Андрей Турунтаев – врач-эндокринолог РКБ;
- Максим Кретов – врач-анестезиолог-реаниматолог казанской клинической больницы №7 имени М.Н.Садыкова;
- Юрий Дзукаев – врач ультразвуковой диагностики ГКБ №7;
- Эльмира Номина – педиатр Детской республиканской клинической больницы;
- Марсель Сахаухов – врач-травматолог-ортопед Центральной городской клинической больницы №18 имени проф. К.Ш.Зыятдинова Казани.