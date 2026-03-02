«Предстоит серьезная работа по развертыванию диспансеризации»: Абашев посетил города ЛНР

Альмир Абашев

Заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков, курирующий работу в Лисичанске и Рубежном Луганской Народной Республики, вместе с министром здравоохранения РТ Альмиром Абашевым посетили подшефные города.

Работа Республики Татарстан в подшефных городах носит комплексный и командный характер – от восстановления инфраструктуры до выстраивания устойчивой системы социальной поддержки населения. И здесь главный и безусловный приоритет – система здравоохранения.

При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства РТ медицинским учреждениям Лисичанска и Рубежного оказывается всесторонняя и системная помощь.

«Главная задача – обеспечить устойчивость системы», – подчеркнул Альмир Абашев. По его словам, вопросы восстановления и развития рассматриваются не точечно, а в единой связке – с участием профильных ведомств, строителей и медицинских организаций. В ходе поездки оценивались кадровая обеспеченность учреждений, состояние медицинской инфраструктуры, внедрение цифровых решений и дальнейшие шаги поддержки. О ключевых результатах визита глава Минздрава Татарстана рассказал в интервью «Татар-информу».

– Альмир Рашидович, если говорить о главной цели поездки – это проверка текущей работы или выстраивание дальнейшей поддержки?

– В первую очередь – оценка устойчивости системы. Нам важно было понять, как организована медицинская помощь, насколько учреждения обеспечены кадрами, как выстроено взаимодействие с федеральным центром и какую роль в этом играет Республика Татарстан.

Мы встретились с главными врачами и нашими специалистами. Обсудили текущую ситуацию и выработали конкретные решения – что необходимо усилить уже сейчас и какие шаги должны быть системными.

– Какие выводы вы сделали по итогам посещения Рубежанской центральной городской многопрофильной больницы и какие вопросы там сегодня наиболее острые?

– В Рубежном мы провели рабочую встречу с главным врачом городской больницы Эдуардом Кравченко. Обсудили объемы стационарной и экстренной помощи, маршрутизацию пациентов, кадровую нагрузку.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Оснащение постепенно усиливается при поддержке Российской Федерации и Республики Татарстан. Однако основной вопрос – кадровый.

Сегодня специалисты из Татарстана закрывают до 20 процентов кадровой потребности медицинских учреждений в подшефных городах. Это серьезная поддержка, востребованная как руководством больниц, так и жителями.

– Отдельно поднималась тема детской медицины. Какие системные решения приняты по профосмотрам и обеспечению узкими специалистами?

– Мы встретились с педиатром из Татарстана Эльмирой Номиной, которая работает здесь уже не в первой командировке. Подтвердилась высокая потребность полноценного профилактического осмотра детей и дефицит узких специалистов.

Принято решение: в 2026 году направить в Рубежное бригаду детских врачей для проведения комплексного профосмотра всех детей. Аналогичный формат будет реализован и в Лисичанске.

Наша задача – не разовые выезды, а выстраивание плановой модели профилактики. При необходимости такие осмотры будут проводиться силами Татарстана регулярно.

– В Рубежном вы осмотрели восстановленный Татарстаном пищеблок, а также станцию скорой помощи. В каком состоянии находятся эти объекты сегодня?

– Пищеблок полностью восстановлен и соответствует действующим нормативам Российской Федерации. Соблюдены требования по раздельному приготовлению пищи, организовано лечебное питание. Объект функционирует в штатном режиме.

Что касается станции скорой помощи, она продолжает работу, однако требует дальнейшего технического и организационного усиления. Ключевая сложность – коммуникации: недостаточное количество каналов связи осложняет оперативность приема вызовов. Уже открыты дополнительные линии, прорабатываются технические решения. Кроме того, городу требуется как минимум две дополнительные бригады скорой помощи с учетом логистики и рассредоточения по территории.

– В Лисичанске акцент был сделан на работе Центральной городской многопрофильной больницы. Как вы оцениваете ее состояние и перспективы развития?

– Мы встретились с главным врачом городской больницы Еленой Олексюк.

Осмотрели состояние стационара, операционных, оснащенность оборудованием и дальнейшие шаги поддержки.

После реконструкции больница возобновила работу с 1 июня 2024 года и уже почти полтора года функционирует в полноценном режиме. Сегодня развернуто 132 койки круглосуточного стационара и 70 коек дневного пребывания. Учреждение обслуживает жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов.

Строителями из Татарстана отремонтированы два ключевых отделения. Оснащение находится на хорошем уровне, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В Лисичанске работают пять специалистов из Татарстана: врач ультразвуковой диагностики, хирург, анестезиолог, эндокринолог, травматолог. Для многих это уже третья или четвертая командировка.

В качестве одного из примеров системной поддержки можно отметить, что на регулярной основе силами регионального отделения партии «Единая Россия» Республики Татарстан осуществляется доставка бутилированной воды. Она используется при организации стационарного питания и приготовлении пищи, а также для резервного обеспечения питьевой водой пациентов и медицинского персонала.

– Как продвигается внедрение медицинской информационной системы и работа по диспансеризации?

– Мы обменялись практическими решениями по учету населения и фиксации оказанной помощи. Это необходимая часть современного здравоохранения.

Предстоит серьезная работа по развертыванию диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями – именно эти механизмы формируют основу долгосрочной устойчивости системы.

– Специалисты, находившиеся в командировке, приняли решение продлить работу?

– Да. Врачи, находившиеся в месячной командировке, выразили готовность продлить ее еще на месяц. Мы согласовали это с руководителями медицинских организаций Татарстана.

Со своей стороны обеспечиваем безопасные условия труда, проживание и достойный уровень оплаты. Это осознанное решение специалистов, которые понимают значимость своей работы.

– Спасибо.

В рамках визита Абашева в Лисичанск и Рубежное состоялось вручение почетных грамот Министерства здравоохранения Республики Татарстан специалистам, работающим в подшефных городах.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения награждены: Айрат Ахунзянов, Юрий Дзукаев, Рамиль Зайнуллин, Максим Кретов, Эльмира Номина, Марсель Сахаухов, Андрей Турунтаев.

Решения, принятые в ходе поездки, касаются как кадрового усиления, так и модернизации инфраструктуры и внедрения цифровых процессов.

По словам Альмира Абашева, главная задача остается прежней – обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей подшефных городов.