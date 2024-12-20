Министр здравоохранения РТ рассказал, что такое «Идеальный ФАП»

В Татарстане заработала модель «идеального фельдшерско-акушерского пункта». О том, что представляет эта инициатива, в прямом эфире рассказал министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

«Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – это структурная рабочая единица центральной больницы района. По-другому, это некое представительство районной больницы в селе. Требования к работе фельдшеров возрастают с каждым годом, подходы к работе меняются. Раньше фельдшер работал по определенной схеме, но требования по функционалу изменились», – отметил министр.

Сейчас фельдшеры должны проводить первый этап диспансеризации, следить за пациентами с хроническими болезнями, должны уметь работать в информационной системе и создавать электронные медицинские документы. В «идеальном ФАПе» все это будет выполняться, то есть каждый житель села сможет получить широкий спектр медпомощи в пункте со всем необходимым оборудованием.

В пресс-службе Минздрава РТ рассказали «Татар-информу», что для выполнения всех необходимых задач было проведено специальное обучение районных фельдшеров. Общее количество прошедших подготовку составило 1606 человек. Ожидается, что новый проект заметно повысит качество оказания медпомощи жителям сельской местности.

В конце ноября Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта в селе Анатыш Рыбно-Слободского района. Объект обслуживает порядка 500 местных жителей. Недавно он начал работать по новой модели «Идеальный фельдшерско-акушерский пункт». В настоящее время этот проект реализован в более чем 1,6 тысячи татарстанских ФАП.