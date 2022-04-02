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Ру Тат
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Здоровье
2 апреля 2022  12:27
Эвелина Киселёва

Министр здравоохранения РТ проверил, как идет капремонт двух казанских больниц

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Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня проверил, как продвигается капитальный ремонт в больницах Казани. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Строительные работы проводятся по региональной программе модернизации. 

«Капитальный ремонт на данный момент полным ходом идет в городской клинической больнице №16, госпитале для Ветеранов войн Казани», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

 

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В скором будущем после завершения отделочных работ в этих больницах появится новая мебель, а палаты станут современными и комфортными.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какие больницы в столице республики отремонтируют в этом году. 

#Министр здравоохранения РТ #капитальный ремонт
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