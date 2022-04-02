Министр здравоохранения РТ проверил, как идет капремонт двух казанских больниц

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сегодня проверил, как продвигается капитальный ремонт в больницах Казани. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Строительные работы проводятся по региональной программе модернизации.

«Капитальный ремонт на данный момент полным ходом идет в городской клинической больнице №16, госпитале для Ветеранов войн Казани», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В скором будущем после завершения отделочных работ в этих больницах появится новая мебель, а палаты станут современными и комфортными.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какие больницы в столице республики отремонтируют в этом году.