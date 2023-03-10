Министр здравоохранения РТ призвал врачей отговаривать женщин от абортов

Врачи в женских консультациях должны работать с беременными, которые намерены сделать аборт. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин на итоговой коллегии Управления здравоохранения Набережных Челнов призвал отговаривать беременных от решения избавиться от ребенка.

«На уровне женских консультаций следует развертывать работу. Семейные ценности! Если девушка беременеет и боится остаться одна, мы обязательно должны ее отговаривать от аборта», – передали слова министра в пресс-службе горздрава Автограда.

Руководитель Управления здравоохранения Челнов Александр Николаев в своем докладе рассказал, что в городе в 2022 году приняли 6,5 тысяч родов. В Автограде с 2018 года падает рождаемость.

Фото: Пресс-служба горздрава

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане стартовал проект «ПЕРЕДУМАЛА.РУ». Его цель – рассказать женщинам о том, что медикаментозный аборт можно безопасно прервать и в дальнейшем родить здорового ребенка.