«Татарстан – территория многодетных семей»: проект по прерыванию абортов стартовал в РТ

В Татарстане стартовал проект «ПЕРЕДУМАЛА.РУ». Его цель – рассказать женщинам о том, что медикаментозный аборт можно безопасно прервать и в дальнейшем родить здорового ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец рассказала, что после приема первой таблетки свое решение меняют 10-15% женщин. Напомним, медикаментозный аборт предполагает прием двух таблеток с перерывом в 72 часа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Женщины понимают, что они ошиблись, что они сделали этот выбор импульсивно. Им можно помочь. Я знаю много случаев, когда, узнав про нас, женщины останавливают медаборт с помощью препаратов, потом к нам приходят и говорят: “Большое спасибо. Вы уберегли меня от самой большой ошибки в моей жизни, я бы об этом всю жизнь жалела, если бы не родила этого ребенка”», – объяснил идеолог проекта, врач-психиатр из Санкт-Петербурга, психолог Алексей Фокин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В прошлом году в Татарстане провели 12,5 тысяч абортов, половина прерываний беременности произошла по медицинским показаниям.

За два года работы программы «ПЕРЕДУМАЛА.РУ» помощь получили 460 женщин, 168 из них родили детей.

«Эффект не стопроцентный, как нам хотелось бы, потому что мифепристон (первый компонент медикаментозного аборта) – это достаточно токсическое вещество, это яд, специально разработанный, чтобы вытравливать ребенка. У него есть своя эффективность», – объяснил Фокин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Смысл методики – в приеме прогестерона. По словам эксперта, процедура безопасна для плода. Так, обратиться за помощью можно, позвонив по горячей линии +7 (928) 418-42-75, также на этот номер можно написать в WhatsApp или Viber.

Однако главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фирая Сабирова предостерегла, что все препараты надо принимать под контролем врача.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все-таки есть вероятность кровотечений при такой методике, про нее не надо забывать. Мы не забываем, что все должно быть под контролем врача. Мифепристон – это препарат, который блокирует рецепторы прогестерона внутри матки. Прогестерон сохраняет беременность. Как я поняла, в этой методике важно, насколько подействовал мифепристон: сколько рецепторов он заблокировал. Смысл назначения потом прогестерона в том, что он должен сесть на те рецепторы, которые еще не заблокированы и их должно быть достаточно для того, чтобы сохранить эту беременность. В противном случае начнется отторжение беременности и назначение прогестерона может привести к кровотечению», – объяснила врач.

По словам репродуктолога, прием таких серьезных препаратов не сравним с принятием таблетки от больной головы. Поэтому важно, чтобы женщина не постеснялась прийти к врачу и сказала, что не хочет продолжать аборт.

«Как практикующий священник хочу добавить, около 80-и процентов женщин, которые проходят через священников, – это женщины, которые обладают ярко выраженной душевной болью. И тем гвоздем в душе, который невозможно вылечить таблетками и психологической работой, является совесть», – настоятель Свято-Троицкого храма села Кощаково, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и детства Татарстанской митрополии иерей Ярослав Петрущенков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У самого священнослужителя шестеро детей, он сообщил, что необходимо воспитывать культуру многодетной семьи как большого счастья и радости. По словам Волынец, в России оказывают поддержку родителям даже при рождении первого ребенка. Начиная же с третьего и последующих детей – помощь еще больше. И вопреки общественному мнению, такие семьи живут очень счастливо.

«Татарстан надо объявить территорией многодетных семей», – сошлись во мнении эксперты.