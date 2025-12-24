Министр здравоохранения РТ: Предлагаю пересмотреть зарплату врачей в проблемных районах

Всего в Республике Татарстан, по оперативным данным государственной статистики, работают более 15 тысяч врачей. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва заявил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Кроме того, в республике 38 тысяч средних медицинских работников. Необходимо отметить, что укомплектованность врачами среди муниципальных образований неравномерная», — рассказал он.

По словам Абашева, наиболее депрессивными являются городские образования с численностью населения от 50 до 500 тысяч человек, в которых не были реализованы программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», они не попали в программу модернизации первичного звена, уровни специальных социальных выплат там гораздо ниже, чем в сельской местности.

«К таким городам относятся Лениногорск, Чистополь, Бугульма, Заинск, Мензелинск, Нижнекамск и другие. При этом по итогам 2025 года мы достигли положительного баланса по движению кадров, в отрасль пришли 239 врачей», — добавил Абашев.

В Татарстане работают меры социальной поддержки федерального, республиканского и муниципального уровней.

«Мы предлагаем, во-первых, пересмотреть дорожные карты по заработной плате в проблемных районах, во-вторых, составить муниципальный план развития рынка жилья для вновь привлеченных специалистов, в-третьих, провести технологическое дооснащение стационаров и поликлиник этих районов с целью удержания молодых специалистов», — подытожил министр здравоохранения.



Напомним, что Абашев подчеркивал: нагрузки на врачей из-за нехватки кадров не могут длиться вечно. Система здравоохранения и муниципалитеты разрабатывает меры, чтобы исправить ситуацию.