Министр здравоохранения рассказал, от чего чаще всего умирают татарстанцы

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В Татарстане общая смертность населения самая низкая в Приволжском федеральном округе, она составляет 10,8 случаев на тысячу населения. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Он добавил, что чаще всего татарстанцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, на второй позиции по распространенности – смерть от злокачественных новообразований. Завершают тройку внешние причины – это аварии, алкоголизм и другие ЧП.

Избежать первых двух причин может помочь диспансеризация. Медицинское обследование поможет выявить болезнь на начальном этапе и вылечить ее.

Миннуллин добавил, что в этом году план по диспансеризации в республике выполнен уже на 102%.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о восьми советах врачей, которые позволят избежать инфаркта и инсульта.