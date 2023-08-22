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Министр здравоохранения рассказал, от чего чаще всего умирают татарстанцы
В Татарстане общая смертность населения самая низкая в Приволжском федеральном округе, она составляет 10,8 случаев на тысячу населения. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
Он добавил, что чаще всего татарстанцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, на второй позиции по распространенности – смерть от злокачественных новообразований. Завершают тройку внешние причины – это аварии, алкоголизм и другие ЧП.
Избежать первых двух причин может помочь диспансеризация. Медицинское обследование поможет выявить болезнь на начальном этапе и вылечить ее.
Миннуллин добавил, что в этом году план по диспансеризации в республике выполнен уже на 102%.
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