«Риск умереть от инфаркта ниже наполовину»: 8 советов врачей для здорового сердца

Болезни сердца и сосудов – основная причина смертности среди жителей Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совет №1: Убрать солонку со стола

Главный нутрициолог Минздрава Татарстана, профессор кафедры общей гигиены КГМА Оксана Фролова рассказала, что главное правило для людей, которые не хотят иметь проблем с сердцем и сосудами, – это есть как можно меньше соли.

«Уровень потребления соли в день – не более пяти граммов. Это вся соль, которая должна быть в рационе, – неполная чайная ложка», – отметила эксперт по питанию.

Главный кардиолог Министерства здравоохранения РТ, заместитель главного врача седьмой больницы Казани Зульфия Ким подчеркнула, что не стоит считать эти пять граммов, подсаливая уже готовые продукты. Не нужно забывать, что соль априори есть в хлебе, приготовленных блюдах, а соленья и мясные полуфабрикаты содержат ее запредельное количество. Все это надо учитывать.

Главное правило для людей, которые не хотят иметь проблем с сердцем и сосудами, – это есть как можно меньше соли Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Соль тянет за собой воду и повышает артериальное давление. Бессолевая диета как раз ориентирована на пациентов с артериальной гипертонией», – отметила кардиолог.

Нутрициолог подчеркнула, что солонку лучше со стола вообще убрать.

Совет №2: Больше ходить, причем быстро

«Ключевое упражнение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – это ходьба», – отметил врач спортивной медицины Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нияз Бикчурин.

Нияз Бикчурин: «Ходить нужно таким образом, чтобы была легкая одышка, но мы могли поддерживать беседу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Однако гуляют многие: кто-то ходит пешком на работу, кто-то вечером прогуливается с друзьями, но чтобы это было полезно, необходимо ходить в быстром темпе, а сердце должно сокращаться быстрее, чем обычно.

«Ходить нужно таким образом, чтобы была легкая одышка, но мы могли поддерживать беседу. Когда мы задыхаемся, темп стоит снизить. Нужно ходить так, будто мы куда-то опаздываем», – отметил доктор.

Врач спортивной медицины поделился лайфхаком: чтобы рассчитать полезный пульс, надо из 220 вычесть свой возраст, это будет значение максимального пульса. И, высчитав 60-70% от него, получится оптимальный пульс во время нагрузок.

А еще полезнее заниматься скандинавской ходьбой, чтобы включить верхнюю часть тела и увеличить темп, уверен Бикчурин.

Ключевое упражнение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – это ходьба Фото: © «Татар-информ»

Главный кардиолог РТ Зульфия Ким добавила, что для людей с уже выявленными заболеваниями сердца и сосудов нормы физической активности уже совсем другие, они ниже. И их необходимо устанавливать с лечащим врачом.

Совет №3: В жару не работать на грядках

Пожилые татарстанцы с заболеваниями сердца должны внимательно относиться к своему здоровью, особенно в жаркую погоду.

Зульфия Ким отметила, что, несмотря на жару, в больницах республики нет наплыва кардиологических больных Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Случается, что наши пожилые пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, увлекаются. Нередко мы видим пациентов, которые поступают к нам после работы на грядках в пик жары. Понятно, что для них поработать в огороде очень важно, но не настолько важно, чтобы можно было пожертвовать своим здоровьем», – отметила Зульфия Ким.

Кардиолог посоветовала в самое жаркое время людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов на улицу вообще не выходить. Им необходимо обговорить с лечащим врачом, что делать в случаях, когда давление колеблется.

В самое жаркое время людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов на улицу лучше вообще не выходить Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако Зульфия Ким также отметила, что сейчас в больницах республики нет наплыва кардиологических больных.

Совет №4: Хлебу – да, но только цельнозерновому

Нутрициолог Оксана Фролова подчеркнула, что в каждом приеме пищи обязательно должны быть пищевые волокна. Норма их потребления – 25-30 граммов в день.

Чтобы восполнить дневную норму, нужно, к примеру, съесть полтора килограмма моркови.

Пищевые волокна можно получить из цельнозернового хлеба Фото: © «Татар-информ»

«Откуда мы можем взять такое количество пищевых волокон? Из цельнозернового хлеба. Такого большого количества пищевых волокон из других продуктов мы не получим», – отметила Фролова.

Совет №5: Избавиться от лишнего веса

Сбалансированное питание и адекватная физическая нагрузка помогают человеку не набирать лишние килограммы и в случае необходимости худеть. Ведь один из главных факторов риска развития болезней сердца – это избыток массы тела.

Зульфия Ким отметила, что на каждый потерянный килограмм избыточной массы человек теряет один миллиметр ртутного столба повышенного артериального давления.

Сбалансированное питание и адекватная физическая нагрузка помогают человеку не набирать лишние килограммы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Простая арифметика. Если пациент с избыточной массой тела и давлением 150 похудеет на 20 килограммов, то и без препаратов у него будет совершенно нормальное здоровое давление – 130», – отметила врач.

Совет №6: Ешьте больше рыбы, а чай пейте с курагой

В национальных традициях Татарстана нет культа рыбы. Почти во всех рецептах – мясо. Оксана Фролова заметила, что, несмотря на это, нужно приучать себя есть рыбу, ведь это очень полезно.

«Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, желательно морская. Но не обязательно самая дорогая», – рассказала она.

Чаепитие с курагой и черносливом – отличная пищевая привычка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вот то, что в республике чай любят пить с курагой и черносливом, – отличная пищевая привычка, подчеркнула специалист. Это калий и магний, которые так важны для здоровья сердца.

Совет №7: БАДами терапию не заменить

Главный нутрициолог Татарстана посоветовала все же принимать в пищу витамины и минеральные элементы, когда существует их недостаток, доказанный проведенными анализами.

Кардиолог подчеркнула, что есть пул пациентов, которые считают, что БАДами можно заменить традиционную терапию.

Оксана Фролова советует принимать в пищу витамины и минеральные элементы, когда существует их недостаток, доказанный проведенными анализами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если предписана терапия лекарственными препаратами, то все БАДы и витамины, которые вы хотите добавить, не должны заменять основную терапию, и очень важно узнать, можно ли те или иные витамины соединять с лекарствами», – заметила Зульфия Ким.

Совет № 8: Дорого – не значит полезно

«Я не рекомендую вам употреблять дорогие сорта рыбы, дорогие сорта растительных масел, слишком много полезных веществ вы оттуда не получите», – заметила нутрициолог.

Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, желательно морская. Но не обязательно самая дорогая Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оксана Фролова уверена, что здоровое питание – это недорого, если подойти к этому разумно. А главное – придерживаться принципов правильного питания ежедневно.

«Так можно будет прожить до ста лет в здравии», – подчеркнула она.

Если следовать правилам, риск умереть от инфаркта будет вдвое ниже

Зульфия Ким призвала всех татарстанцев пройти диспансеризацию, чтобы на ранних этапах выявить все болезни и начать их лечение.

Стоит пройти диспансеризацию, чтобы на ранних этапах выявить все болезни и начать их лечение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Правильное питание, адекватная физическая нагрузка, категорический отказ от курения, причем не только от табакосодержащей продукции, но и от других девайсов, отказ от злоупотребления алкоголем, полноценный сон и правильная реакция на внешние стрессовые воздействия – все это снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 40-50%», – отметила доктор.

Даже если у человека есть гипертония, соблюдение этих правил поможет исключить отказ почек, потерю зрения, а главное – инфаркты и инсульты в будущем.