Министр здравоохранения, прокурор РТ и военный прокурор Казанского гарнизона сдали кровь

В Республиканском центре крови продолжается акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови.

Сегодня кровь сдали министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Безвозмездно сдавать кровь – благое дело. Как врач-хирург, могу сказать, что сданные компоненты крови – это спасенные жизни. Несмотря на то, что мы врачи и спасаем жизни, решили еще дополнительные бонусы заработать перед Всевышним, сдав кровь», – отметил Марсель Миннуллин.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как в Казани прошло чествование почетных доноров.