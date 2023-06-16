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Министр здравоохранения, прокурор РТ и военный прокурор Казанского гарнизона сдали кровь
В Республиканском центре крови продолжается акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови.
Сегодня кровь сдали министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков и военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.
«Безвозмездно сдавать кровь – благое дело. Как врач-хирург, могу сказать, что сданные компоненты крови – это спасенные жизни. Несмотря на то, что мы врачи и спасаем жизни, решили еще дополнительные бонусы заработать перед Всевышним, сдав кровь», – отметил Марсель Миннуллин.
Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как в Казани прошло чествование почетных доноров.
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