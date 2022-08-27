Министр юстиции Чуйченко наградил Минниханова медалью Михаила Сперанского

Министр юстиции России Константин Чуйченко наградил Президента Татарстана Рустама Минниханова медалью Михаила Сперанского.

Ведомственную награду руководителю республики присвоили за значительный вклад в развитие органов и учреждений юстиции и содействие в решении задач, возложенных на Минюст России, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Президента РТ.

Напомним, сегодня в Казани Минниханов и Чуйченко открыли «Квартал юстиции». Современное городское пространство с комплексом всех правовых услуг для татарстанцев расположено на улице Хади Такташа.