Министр внутренних дел расскажет о работе полиции на заседании Госсовета РТ 16 марта

Тридцатое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 16 марта. На нем депутаты заслушают отчет министра внутренних дел по РТ о дея­тельности полиции за прошлый год. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента республики.

Всего в повестку предстоящего заседания внесен 21 вопрос, в том числе восемь республиканских законопроектов, которые будут рассмотрены в первом чтении, а также семь проектов федеральных законов.

В частности, парламентарии обсудят республиканские законопроекты, касающиеся внесения изменений в следующие законы: «О местном самоуправлении в РТ», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», «О физической культуре и спорте», «О профессиональных союзах», «Об образовании».

Кроме того, депутаты рассмотрят проекты законов «О внесении изменений в Кодекс РТ о муниципальной службе», «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в РТ», «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов РТ в сфере охраны труда».

В повестку также включена законодательная инициатива Госсовета по внесению в Госдуму федерального законопроекта, связанного с изменениями в статье закона «О защите конкуренции».

«Проект федерального закона предполагает установить конкретный срок, не менее пяти рабочих дней, для предоставления коммерческими организациями информации, объяснений и документов по требованиям должностных лиц антимонопольной службы. Действующим законодательством конкретный срок не установлен», – отметила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

На заседании будут представлены доклад Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане и информация бизнес-омбудсмена о результатах деятельности в прошлом году, отчет о реализации программы развития Казанского федерального университета.