Госсовет РТ подготовил законопроект в Госдуму по изменениям в законе о защите конкуренции

Государственный Совет Татарстана подготовил законодательную инициативу по внесению в Госдуму федерального законопроекта, связанного с изменениями в законе о защите конкуренции. Документ на заседании парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству представил его разработчик, депутат Рифнур Сулейманов.

«Действующий федеральный закон не устанавливает конкретный срок, в течение которого коммерческие организации обязаны предоставлять в антимонопольный орган необходимые документы, объяснения, информацию. Такой срок может устанавливаться произвольно на усмотрение должностного лица антимонопольной службы», – сказал докладчик.

Парламентарий отметил, что на практике это приводит к тому, что должностные лица антимонопольного органа устанавливают крайне сокращенные сроки. Так, например, в отдельных случаях это три рабочих дня. При этом за непредоставление или несвоевременное предоставление запрашиваемых документов по требованию антимонопольного органа установлены штрафы на должностных лиц от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юрлиц – от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Для урегулирования данной ситуации предлагаем внести изменения в статью 25 Закона о защите конкуренции – установить срок для предоставления информации, истребуемой антимонопольным органом, не менее пяти рабочих дней», – подчеркнул Сулейманов.

Кроме того, по его словам, предлагается также внести в этот закон изменения о праве представителей бизнеса обращаться в антимонопольный орган с ходатайством о продлении сроков для предоставления требуемой информации.

По мнению разработчика законопроекта, такие изменения позволили бы снизить административные барьеры и способствовали бы улучшению предпринимательского климата для коммерческих организаций.

Депутаты комитета поддержали законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму федерального законопроекта «О внесении изменений в статью 25 Федерального закона “О защите конкуренции”».