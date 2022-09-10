Шри-Ланка намерена развивать киноиндустрию на примере Казани

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана отметил высокий уровень организации Казанского международного фестиваля мусульманского кино. «Жюри кинофестиваля замечательно работает, выносит объективные и обоснованные решения», – сказал он в интервью «Татар-информу».

Гунавардана убежден, что Казанский фестиваля мусульманского кино очень «важен на мировой арене» и вносит большой вклад в мировую киноиндустрию. Важно также, что фестиваль способствует развитию социальных, культурных и политических связей по всему миру. Кроме того, расширяются рынки для реализации продукции в области кинопроизводства, добавил спикер.

«Я хочу встретиться с теми, кто отвечает за маркетинг в киноиндустрии. Мне бы хотелось договориться о продаже шриланкийских фильмов на других рынках. Сейчас у нас не такой широкий рынок для реализации кинопродукции, и я бы хотел это исправить», – резюмировал он.

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки приехал в Татарстан на XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Он является продюсером фильма «Газета», который заявлен в конкурсной программе.