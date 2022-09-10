Министр Шри-Ланки Гунавардана: «Мы, как и Россия, отрицаем любое насилие и терроризм»
Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана посетил Казань, чтобы принять участие в фестивале мусульманского кино. В интервью «Татар-информу» он рассказал, как может развиваться сотрудничество России и Шри-Ланки, есть ли отличия в работе СМИ двух государств и что его впечатлило в Татарстане.
«Казанский фестиваль вносит большой вклад в мировую киноиндустрию»
– Вы принимаете участие в Казанском международном фестивале мусульманского кино. Как вы узнали об этом фестивале и каких результатов ожидаете?
– Это очень важный фестиваль на мировой арене. Он вносит большой вклад в мировую киноиндустрию. Когда в интернете появилась информация о нем, один из наших режиссеров подал заявку на участие. Наш фильм «Газета» заявлен в конкурсной программе полнометражных игровых фильмов.
Фестиваль мусульманского кино имеет достаточно широкий профиль. В его рамках проводятся различные мастер-классы, семинары, например, о том, как производить и продюсировать низкобюджетные фильмы. На этом фестивале обмениваются опытом режиссеры, художники, различные специалисты.
Важно, что такой фестиваль способствует развитию социальных, культурных и политических связей по всему миру. Кроме того, расширяются рынки для реализациипродукции в области кинопроизводства. Некоторые режиссеры могут найти возможности для продажи своих работ.
Я сам хочу встретиться с теми, кто отвечает за маркетинг в киноиндустрии. Мне бы хотелось договориться о продаже шриланкийских фильмов на других рынках. Сейчас у нас не такой широкий рынок для реализации кинопродукции, и я бы хотел это исправить.
Хочется отметить очень хорошую организацию кинофестиваля в Казани. Жюри замечательно работает, выносит объективные и обоснованные решения.
– Как развивается кинематограф в Шри-Ланке, поддерживает ли эту сферу государство?
– В Шри-Ланке государство не занимается продюсированием фильмов, этим занимаются только частные лица или компании. Я сам являюсь продюсером пяти художественных фильмов, один из них «Газета». Я дважды был номинирован в категории «Лучший продюсер» в Шри-Ланке.
Что касается поддержки государства, то у нас есть Национальная кинокорпорация, которая регулирует всю киноиндустрию и оказывает спонсорскую поддержку продюсерам, режиссерам.
«Планируем покупать у России железнодорожные двигатели, вагоны и запчасти»
– Вы отвечаете за абсолютно разные и крупные сферы – транспорт и СМИ. Как вам удается сочетать такую работу, не сказывается ли это на ее эффективности?
– Я очень трудоспособный, большой трудоголик. Я стал работать в Правительстве еще в 1989 году. А начинал свою карьеру преподавателем экономики, потом создал частный образовательный институт, затем стал продюсером. Написал 53 книги, пишу песни.
Еще я являюсь пресс-секретарем нашего министерства. То есть после различных совещаний и встреч устраиваю пресс-конференции, на которых рассказываю о проделанной работе. Все средства массовой информации Шри-Ланки адресуют свои вопросы мне в первую очередь.
В моем подчинении есть еще четыре министра. Один отвечает за транспортную систему, другой – за автомагистрали, третий – за небольшие дороги и четвертый – за средства массовой информации. В прошлом я еще работал министром образования и министром торговли, был заместителем министра по финансам.
– В каких сферах, на ваш взгляд, Татарстану или России в целом нужно развивать сотрудничество со Шри-Ланкой?
– Шри-Ланка может закупать у России нефтепродукты, лекарства, газ, удобрения, бумагу, машиностроительное оборудование, особенно в области сельского хозяйства. В свою очередь наша республика может экспортировать чай, резину, продукты, основанные на кокосовом масле, драгоценные камни, ремесленные предметы, фрукты и овощи.
В Москве у меня запланирована встреча с министром транспорта, поскольку мы планируем начать покупать у России железнодорожные двигатели, вагоны и запчасти.
Еще одна область, в которой мы можем очень хорошо развивать сотрудничество, – это туризм. Море, дикая природа – наше богатство. Сейчас мы работаем над тем, чтобы появился прямой авиарейс между Москвой и Коломбо.
– В России, в том числе и в Татарстане, реализуются крупные проекты по строительству дорог. Как развивается это направление в Шри-Ланке? Вы уже смогли проехать по нашим дорогам, как можете их оценить?
– Да, я вижу, что здесь идет большое строительство дорог, и это радует. И качество дорог очень хорошее. Мы сейчас модернизируем нашу дорожную инфраструктуру, благодаря займам Всемирного банка и Азиатского банка развития.
Идет строительство Центральной скоростной автомагистрали. Основные этапы уже реализованы и в ближайшее время планируем завершить строительство оставшихся. И для этого нам необходимы иностранные инвестиции.
– Какие страны больше всего инвестируют в Шри-Ланку?
– В основном Китай, Япония и Индия. Инвестировали также Корея, Япония, Малайзия. Россия тоже инвестирует, но меньше, чем другие страны. В свое время Советский Союз предоставлял нам огромную поддержку, особенно в промышленности, например, по производству шин, бумаги.
«Студенты Шри-Ланки очень хотят изучать русский язык»
– Шриланкийские студенты выбирают для обучения Россию?
– Обучается более 3 тыс. студентов. Еще хочу отметить, что шриланкийские студенты очень хотят изучать русский язык. Когда я был министром образования, я этому способствовал.
Поскольку сейчас у нас кризис в области международного образования и нет возможности отправлять много студентов за рубеж, мы стремимся к тому, чтобы российские университеты и институты открывали в Шри-Ланке свои филиалы. Предполагается, что там будут учиться не только студенты нашей республики, но и близлежащих стран – Непала, Индонезии, Бангладеша и так далее.
Можно сделать комбинированные программы, где студенты, например, два – три года учатся в Шри-Ланке, потом едут в Россию и завершают обучение, здесь получают диплом. Если в России будут организованы встречи с образовательными ведомствами, то я могу эту идею с ними обсудить.
– В вашей стране проживают люди разных народностей и вероисповеданий. Как выстроена государственная политика, чтобы обеспечить межнациональное согласие? Знаете ли вы о работе, которая проводится в России в этом направлении?
– Да, я знаю, и мы следуем такому же пути. Мы предоставляем равные права всем этническим, национальным и религиозным группам. Мы, как и Россия, полностью отрицаем любое насилие и терроризм, всячески приветствуем демократический подход в этом вопросе.
В Шри-Ланке у представителей всех этнических групп и религий абсолютно равные права, нет никакой дискриминации. У нас два основных языка – тамильский и сингальский. Учиться можно до 10 класса на двух языках по выбору. Все говорят и на английском языке. В правительстве, парламенте общение идет двух языках, плюс на английском с синхронным переводом.
«Вид из окна здания “Татмедиа” похож на местность вокруг Коломбо»
– Вы познакомились со средствами массовой информации Татарстана. Чем отличается их работа от СМИ вашей республики?
– Как и в Татарстане, у нас независимые средства массовой информации, они свободно говорят, могут критиковать. Не думаю, что есть отличия.
– С какими проблемами сталкиваются СМИ Шри-Ланки?
– Сейчас основная проблема в печатном деле, поскольку у нас большой недостаток бумаги. Вторая проблема заключается в том, что нет никакого контроля над социальными сетями. Иногда там публикуют материалы, которые вредны для общества. То есть начинаются дискуссии, способствующие разжиганию межнациональной, межэтнической, межрелигиозной ненависти и конфликтов. И контроля над этим очень мало. Со средствами массовой информации такой проблемы у нас нет.
– Получается, что из-за трудностей с бумагой возникают проблемы с выпуском газет и журналов?
– Да, именно поэтому я стремлюсь к тому, чтобы привести инвесторов в Шри-Ланку, которые бы создали завод по производству бумаги и начали там свое дело.
– Вы впервые в Татарстане. Вас уже что-то впечатлило или поразило?
– Мне очень понравилось то, что я увидел в детской студии «Татмедиа». Надеюсь, что еще увижу много интересных мест в Татарстане. В целом этот визит для меня очень образовательный и просветительский.
Я очень впечатлен видом из окна 12-го этажа здания«Татмедиа». Замечательное местоположение. Кстати, очень похоже на местность вокруг Коломбо. Только у нас с одной стороны – море, а с другой – похожий городской ландшафт.
– Вам понравилась татарская национальная кухня?
– Местная кухня понравилась, блюда очень вкусные. Мы в Шри-Ланке едим очень острую пищу. Здесь блюда не такие острые, как у нас. Я пробовал что-то с мясом и с рыбой, но название не могу сказать.