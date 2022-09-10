Министр Шри-Ланки Гунавардана: «Мы, как и Россия, отрицаем любое насилие и терроризм»

Министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана посетил Казань, чтобы принять участие в фестивале мусульманского кино. В интервью «Татар-информу» он рассказал, как может развиваться сотрудничество России и Шри-Ланки, есть ли отличия в работе СМИ двух государств и что его впечатлило в Татарстане.

Бандула Гунавардана: «Сейчас у нас не такой широкий рынок для реализации кинопродукции, и я бы хотел это исправить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казанский фестиваль вносит большой вклад в мировую киноиндустрию»

– Вы принимаете участие в Казанском международном фестивале мусульманского кино. Как вы узнали об этом фестивале и каких результатов ожидаете?

– Это очень важный фестиваль на мировой арене. Он вносит большой вклад в мировую киноиндустрию. Когда в интернете появилась информация о нем, один из наших режиссеров подал заявку на участие. Наш фильм «Газета» заявлен в конкурсной программе полнометражных игровых фильмов.

Фестиваль мусульманского кино имеет достаточно широкий профиль. В его рамках проводятся различные мастер-классы, семинары, например, о том, как производить и продюсировать низкобюджетные фильмы. На этом фестивале обмениваются опытом режиссеры, художники, различные специалисты.

Важно, что такой фестиваль способствует развитию социальных, культурных и политических связей по всему миру. Кроме того, расширяются рынки для реализациипродукции в области кинопроизводства. Некоторые режиссеры могут найти возможности для продажи своих работ.

Я сам хочу встретиться с теми, кто отвечает за маркетинг в киноиндустрии. Мне бы хотелось договориться о продаже шриланкийских фильмов на других рынках. Сейчас у нас не такой широкий рынок для реализации кинопродукции, и я бы хотел это исправить.

Хочется отметить очень хорошую организацию кинофестиваля в Казани. Жюри замечательно работает, выносит объективные и обоснованные решения.

– Как развивается кинематограф в Шри-Ланке, поддерживает ли эту сферу государство?

– В Шри-Ланке государство не занимается продюсированием фильмов, этим занимаются только частные лица или компании. Я сам являюсь продюсером пяти художественных фильмов, один из них «Газета». Я дважды был номинирован в категории «Лучший продюсер» в Шри-Ланке.

Что касается поддержки государства, то у нас есть Национальная кинокорпорация, которая регулирует всю киноиндустрию и оказывает спонсорскую поддержку продюсерам, режиссерам.

«Планируем покупать у России железнодорожные двигатели, вагоны и запчасти»

– Вы отвечаете за абсолютно разные и крупные сферы – транспорт и СМИ. Как вам удается сочетать такую работу, не сказывается ли это на ее эффективности?

– Я очень трудоспособный, большой трудоголик. Я стал работать в Правительстве еще в 1989 году. А начинал свою карьеру преподавателем экономики, потом создал частный образовательный институт, затем стал продюсером. Написал 53 книги, пишу песни.

«Наша республика может экспортировать чай, резину, продукты, основанные на кокосовом масле, драгоценные камни...» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще я являюсь пресс-секретарем нашего министерства. То есть после различных совещаний и встреч устраиваю пресс-конференции, на которых рассказываю о проделанной работе. Все средства массовой информации Шри-Ланки адресуют свои вопросы мне в первую очередь.

В моем подчинении есть еще четыре министра. Один отвечает за транспортную систему, другой – за автомагистрали, третий – за небольшие дороги и четвертый – за средства массовой информации. В прошлом я еще работал министром образования и министром торговли, был заместителем министра по финансам.

– В каких сферах, на ваш взгляд, Татарстану или России в целом нужно развивать сотрудничество со Шри-Ланкой?

– Шри-Ланка может закупать у России нефтепродукты, лекарства, газ, удобрения, бумагу, машиностроительное оборудование, особенно в области сельского хозяйства. В свою очередь наша республика может экспортировать чай, резину, продукты, основанные на кокосовом масле, драгоценные камни, ремесленные предметы, фрукты и овощи.

В Москве у меня запланирована встреча с министром транспорта, поскольку мы планируем начать покупать у России железнодорожные двигатели, вагоны и запчасти.

Еще одна область, в которой мы можем очень хорошо развивать сотрудничество, – это туризм. Море, дикая природа – наше богатство. Сейчас мы работаем над тем, чтобы появился прямой авиарейс между Москвой и Коломбо.

«Еще одна область, в которой мы можем очень хорошо развивать сотрудничество, – это туризм» Фото: wikimedia.org, по лицензии CC BY 2.0

– В России, в том числе и в Татарстане, реализуются крупные проекты по строительству дорог. Как развивается это направление в Шри-Ланке? Вы уже смогли проехать по нашим дорогам, как можете их оценить?

– Да, я вижу, что здесь идет большое строительство дорог, и это радует. И качество дорог очень хорошее. Мы сейчас модернизируем нашу дорожную инфраструктуру, благодаря займам Всемирного банка и Азиатского банка развития.

Идет строительство Центральной скоростной автомагистрали. Основные этапы уже реализованы и в ближайшее время планируем завершить строительство оставшихся. И для этого нам необходимы иностранные инвестиции.

– Какие страны больше всего инвестируют в Шри-Ланку?

– В основном Китай, Япония и Индия. Инвестировали также Корея, Япония, Малайзия. Россия тоже инвестирует, но меньше, чем другие страны. В свое время Советский Союз предоставлял нам огромную поддержку, особенно в промышленности, например, по производству шин, бумаги.

В России обучается более 3 тыс. студентов из Шри-Ланки Фото: srilankaembassy.ru

«Студенты Шри-Ланки очень хотят изучать русский язык»

– Шриланкийские студенты выбирают для обучения Россию?

– Обучается более 3 тыс. студентов. Еще хочу отметить, что шриланкийские студенты очень хотят изучать русский язык. Когда я был министром образования, я этому способствовал.

Поскольку сейчас у нас кризис в области международного образования и нет возможности отправлять много студентов за рубеж, мы стремимся к тому, чтобы российские университеты и институты открывали в Шри-Ланке свои филиалы. Предполагается, что там будут учиться не только студенты нашей республики, но и близлежащих стран – Непала, Индонезии, Бангладеша и так далее.

Можно сделать комбинированные программы, где студенты, например, два – три года учатся в Шри-Ланке, потом едут в Россию и завершают обучение, здесь получают диплом. Если в России будут организованы встречи с образовательными ведомствами, то я могу эту идею с ними обсудить.

«Мы предоставляем равные права всем этническим, национальным и религиозным группам» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– В вашей стране проживают люди разных народностей и вероисповеданий. Как выстроена государственная политика, чтобы обеспечить межнациональное согласие? Знаете ли вы о работе, которая проводится в России в этом направлении?

– Да, я знаю, и мы следуем такому же пути. Мы предоставляем равные права всем этническим, национальным и религиозным группам. Мы, как и Россия, полностью отрицаем любое насилие и терроризм, всячески приветствуем демократический подход в этом вопросе.

В Шри-Ланке у представителей всех этнических групп и религий абсолютно равные права, нет никакой дискриминации. У нас два основных языка – тамильский и сингальский. Учиться можно до 10 класса на двух языках по выбору. Все говорят и на английском языке. В правительстве, парламенте общение идет двух языках, плюс на английском с синхронным переводом.

«Мне очень понравилось то, что я увидел в детской студии «Татмедиа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вид из окна здания “Татмедиа” похож на местность вокруг Коломбо»

– Вы познакомились со средствами массовой информации Татарстана. Чем отличается их работа от СМИ вашей республики?

– Как и в Татарстане, у нас независимые средства массовой информации, они свободно говорят, могут критиковать. Не думаю, что есть отличия.

– С какими проблемами сталкиваются СМИ Шри-Ланки?

– Сейчас основная проблема в печатном деле, поскольку у нас большой недостаток бумаги. Вторая проблема заключается в том, что нет никакого контроля над социальными сетями. Иногда там публикуют материалы, которые вредны для общества. То есть начинаются дискуссии, способствующие разжиганию межнациональной, межэтнической, межрелигиозной ненависти и конфликтов. И контроля над этим очень мало. Со средствами массовой информации такой проблемы у нас нет.

– Получается, что из-за трудностей с бумагой возникают проблемы с выпуском газет и журналов?

– Да, именно поэтому я стремлюсь к тому, чтобы привести инвесторов в Шри-Ланку, которые бы создали завод по производству бумаги и начали там свое дело.

«Я очень впечатлен видом из окна 12-го этажа здания«Татмедиа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Вы впервые в Татарстане. Вас уже что-то впечатлило или поразило?

– Мне очень понравилось то, что я увидел в детской студии «Татмедиа». Надеюсь, что еще увижу много интересных мест в Татарстане. В целом этот визит для меня очень образовательный и просветительский.

Я очень впечатлен видом из окна 12-го этажа здания«Татмедиа». Замечательное местоположение. Кстати, очень похоже на местность вокруг Коломбо. Только у нас с одной стороны – море, а с другой – похожий городской ландшафт.

– Вам понравилась татарская национальная кухня?

– Местная кухня понравилась, блюда очень вкусные. Мы в Шри-Ланке едим очень острую пищу. Здесь блюда не такие острые, как у нас. Я пробовал что-то с мясом и с рыбой, но название не могу сказать.