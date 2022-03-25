Министр спорта РТ: «Сожалеем об отмене ЧМ на короткой воде, Казань была полностью готова»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) перенести чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года из Казани.

По словам министра, столица Татарстана была полностью готова принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

«Мы давно сотрудничаем с Международной федерацией плавания, с уважением относимся к их решениям и сожалеем об отмене чемпионата мира. Мы были полностью готовы к тому, чтобы принять этот важнейший для мирового плавания турнир», – цитирует Леонова ТАСС.

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с массовым уходом иностранных футболистов из клубов Российской премьер-лиги.