Министр спорта РТ Леонов: «Слуцкий – нормальный мужик, я его лично знаю»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал ситуацию с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. По словам Леонова, он полностью доверяет наставнику казанского клуба.

«Думаю, все будет нормально. Слуцкий - нормальный мужик. Понятно, что давление. Понятно, что когда ты проигрываешь, то на тебя обращают внимание, но бывает и такое. Это просто надо пережить. Я лично знаю Слуцкого, поэтому все будет нормально. У меня к нему стопроцентное доверие, он очень талантливый человек. Ну вот так получилось, что поделаешь», – цитирует министра спорта РТ «РИА-Спорт».

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об итогах ничьей «Рубина» против «Спартака» со счетом 1:1.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках четвертьфинала Кубка России в Красноярске — 20 апреля казанцы на гостевом поле сыграют против «Енисея». Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России казанский клуб с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.