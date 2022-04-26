Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал участие России на Олимпиаде 2024 года в Париже

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос об участии России на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. По словам главы Минспорта, нет причин обсуждать отсутствие шансов российских спортсменов выступить на Играх в 2024 году.

«Я пока не вижу причин, чтоб обсуждать отсутствие шансов. Все решения, которые приняты международными федерациями, как правило, приняты до конца этого года... Хотя мы готовы к любым ситуациям», – цитирует Матыцина «РИА-Спорт».

Напомним, ранее четыре татарстанских призера зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине в составе сборной России получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством».