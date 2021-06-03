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3 июня 2021  21:22
Розалия Хайруллина

Министр спорта РФ: Татарстан достойно примет Спецолимпиаду в 2022 году

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Татарстан проведет Спецолимпиаду в 2022 году на достойном уровне, а для всех участников мероприятия будут созданы максимально комфортные условия. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 поделился министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Я благодарен, что Татарстан примет в следующем году Всемирные зимние игры Специальной олимпиады. Абсолютно уверен, что будут созданы максимально комфортные условия для всех участников с точки зрения спортивной инфраструктуры, гостеприимства, культуры Татарстана», — сказал Матыцин.

Министр надеется на безусловный успех этих игр. Также все, кто приедет на мероприятие, почувствуют теплоту Казани и Татарстана, подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, Всемирные зимние игры Специальной олимпиады пройдут в столице республики в 2022 году. 

Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в подписании партнерского соглашения к Спецолимпиаде в Казани

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