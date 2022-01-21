Министр спорта РФ о возобновлении сезона КХЛ: «Главный приоритет — здоровье хоккеистов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал информацию о вероятном возобновлении регулярного чемпионата КХЛ после зимней Олимпиады в Пекине. Об этом федеральный министр заявил на расширенном заседании коллегии Министерства спорта РТ в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма

По словам Матыцина, во главу угла в первую очередь необходимо ставить здоровье спортсменов.

«Нужно обеспечить здоровье участникам соревнований. Это главный приоритет. Если ситуация потребует, будет разработан новый регламент, согласованный с Роспотребнадзором, по возобновлению чемпионата. Сейчас говорить о конкретных сроках сложно. Наверняка это будет после Олимпийских игр», — подчеркнул глава Минспорта РФ.

Ранее стало известно, что КХЛ приняла решение сделать паузу и не доигрывать пока регулярный чемпионат.