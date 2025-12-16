news_header_top
16 декабря 2025

Министр спорта Крыма назвала отстранение российских спортсменов нарушением прав человека

Отстранение российских атлетов от международных состязаний является грубейшим нарушением права человека. Таким мнением в эфире телеканала «Крым 24» поделилась министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

По оценке чиновницы, эта ситуация повлияла в первую очередь на международный спорт, потому что, на ее взгляд, «международные соревнования без участия спортсменов Российской Федерации – это не соревнования».

Торубарова пояснила, что российские спортсмены во многих видах спорта являются очень сильными конкурентами и поэтому их участие способствует поддержанию интереса к международным турнирам.

Что же касается самих российских спортсменов, то отстранение, разумеется, сказалось на них, констатировала министр спорта Крыма.

