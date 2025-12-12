Павлова: Решение МОК – это большой шаг, но не окончательная победа российского спорта

Ольга Павлова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным юношеским соревнованиям по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины, с использованием национальной символики, флага и гимна. Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, комментируя решение МОК, отметила, что это большой шаг, но не окончательная победа российского спорта.

«Безусловно, это большой шаг, но не окончательная победа. Сегодня можно с уверенностью говорить только о юношеских играх в Сенегале, которые пройдут в 2026 году под эгидой МОК. Тут никаких проблем с участием спортсменов до 18 лет нет», – заметила в разговоре с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

«Но остается еще целый ряд вопросов. Во-первых, МОК дал только рекомендации, а принимать окончательное решение международные федерации будут самостоятельно. Международный олимпийский комитет сегодня не обладает абсолютным авторитетом. Например, в дзюдо и боксе наши спортсмены еще до рекомендаций выступали с флагом и гимном своей страны. И команды по водному поло допустили задолго до рекомендаций МОК. Но есть и легкая атлетика, где сохраняется тупиковая история с допуском: несмотря на рекомендации МОК, наши спортсмены до сих пор не выступают», – констатировала специалист.

«Есть и еще один момент. Даже при условии допуска государственные органы недружественных стран могут просто не выдать визу спортсменам для въезда на территорию страны», – подчеркнула Ольга Павлова.