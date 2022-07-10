Министр просвещения РФ: В школах освобожденных территорий Украины будет украинский язык

В школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Мелитополь в Запорожской области.

«Украинский язык остается как родной. Никто не запрещает украинский язык», — подчеркнул министр.

В данный момент идет переход системы образования освобожденных территорий Запорожской области на российские стандарты. Школы и среднеспециальные учебные заведения пройдут российскую аттестацию. Делегация Министерства просвещения РФ передала в ходе визита первую партию российских учебников.

Ранее Сергей Кравцов заявлял, что сближение с российской системой образования должно завершиться к 1 сентября.