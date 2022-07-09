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Наука и образование
9 июля 2022  23:12

Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию

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Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ.

Глава данного ведомства посетил освобожденный Мелитополь и встретился с педагогами. Кроме документов по аттестации Сергей Кравцов передал первую партию российских учебников для школ.

По заявлению министра, художественной литературой освобожденные территории тоже обеспечат.

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