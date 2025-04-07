Министр по внешней торговле ОАЭ подтвердил участие в KazanForum-2025

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный министр по внешней торговле ОАЭ Тани бин Ахмед аль-Зейуди подтвердил участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«На встрече с министром внешней торговли была достигнута договоренность. Он подтвердил свое личное участие в KazanForum 15-16 мая и взял в работу укрепление делегации с точки зрения бизнеса. Мы сверили часы, насколько их бизнес готов ехать к нам. Мы проговорили возможность участия женских деловых объединений, потому что на форуме идут отдельные мероприятия по женскому лидерству. Также поговорили по девелопменту, потому что проходит большая специализированная выставка в рамках KazanForum», – сообщила глава АИР.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с государственным министром по внешней торговле ОАЭ доктором Тани бен Ахмедом аль-Зейуди. В обсуждении также участвовала Минуллина, которая рассказала о KazanForum и о том, представители каких стран в нем участвуют.

«Россия – Исламский мир: KazanForum» – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. В этом году событие пройдет с 13 по 18 мая в МВЦ «Казань Экспо».