Ринат Садыков отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Санкции Евросоюза никак не отразятся на работе Минмолодежи РТ, заверил глава ведомства Ринат Садыков. Он подчеркнул, что, несмотря на рестрикции, в республике будут и дальше создаваться возможности для развития молодых людей.

«Анализировать причину попадания в список не планирую. Новые санкции Евросоюза не повлияют на нашу работу. Продолжаем создавать доступную среду, проекты и программы для нашей молодежи в разных направлениях, чтобы они видели республику как территорию возможностей», – отметил Садыков.

Напомним, Евросоюз внес в 11-й пакет антироссийских санкций Садыкова, вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву, уроженца Казани генерал-полковника Александра Лапина, а также несколько крупных татарстанских компаний, в том числе КВЗ и ПАО «КАМАЗ».