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Министр образования Венесуэлы первой из VIP-гостей прибыла на форум «Формируя будущее»
Иностранные делегации начали прибывать в Казань на Международный форум министров образования «Формируя будущее». Вчера в казанском аэропорту встретили гостей из Венесуэлы во главе с министром образования Елицце Сантаэлла. Сегодня ожидают делегацию Республики Конго во главе с министром профессионального обучения и занятости этой страны Гисленом Тьерри Магессом Эбоме.
Всего участие в форуме «Формируя будущее» подтвердили представители 28 стран мира. Планируется, что главными гостями мероприятия станут помощник Президента России Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии образования Ольга Васильева.
Ожидается, что основной доклад Кравцова будет посвящен достижениям российского образования и перспективам сотрудничества с иностранными государствами. Доклад Фалькова будет сделан на тему «О сотрудничестве в области науки и высшего образования».
В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ОВЗ, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах.
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