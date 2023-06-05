Министр образования Венесуэлы первой из VIP-гостей прибыла на форум «Формируя будущее»

Иностранные делегации начали прибывать в Казань на Международный форум министров образования «Формируя будущее». Вчера в казанском аэропорту встретили гостей из Венесуэлы во главе с министром образования Елицце Сантаэлла. Сегодня ожидают делегацию Республики Конго во главе с министром профессионального обучения и занятости этой страны Гисленом Тьерри Магессом Эбоме.

Всего участие в форуме «Формируя будущее» подтвердили представители 28 стран мира. Планируется, что главными гостями мероприятия станут помощник Президента России Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Ожидается, что основной доклад Кравцова будет посвящен достижениям российского образования и перспективам сотрудничества с иностранными государствами. Доклад Фалькова будет сделан на тему «О сотрудничестве в области науки и высшего образования».

В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ОВЗ, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах.

Международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет 7–9 июня 2023 года в Казани. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева». Организаторами форума выступают Минпросвещения России и Правительство Республики Татарстан.