Министр образования РТ встретился со школьниками, сдававшими татарский

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В новом здании театра Камала состоялась встреча министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина и главы Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марата Ахметова с выпускниками, которые сдали единый республиканский экзамен по татарскому языку и литературе.

В этом году единый республиканский экзамен по предметам «Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература» сдавали 32 выпускника. Из них только один выбрал для сдачи татарскую литературу – это была Азалия из Набережных Челнов.

По ее словам, самым сложным в подготовке к предмету было составить план и этого плана придерживаться.

«Я решила выбрать данный предмет, потому что я росла с бабушкой, дедушкой. Они научили меня читать и писать на татарском. Я очень много времени с ними провела, из-за этого я очень полюбила татарский язык», – рассказала Азалия журналистам.

Девушка набрала 93 балла, но учиться хочет на дизайнера. «Есть желание продвигать татарскую культуру, татарские орнаменты, потому что, я думаю, мало кто с ними знаком», – объяснила она свою мотивацию.

Экзамен же по татарскому языку одиннадцатиклассники сдавали в Казани, Нижнекамске, Высокой Горе, Кайбицком, Муслюмовском, Актанышском и Атнинском районах, Чистополе и Бугульме. В прошлом году единый республиканский экзамен по татарскому языку сдали всего восемь выпускников.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Марат Ахметов указал на хорошую динамику и среди учеников девятых классов – 5,8 тыс. девятиклассников сдавали экзамен по татарскому языку в этом году. В прошлом году этот предмет выбрали только 4 тыс. детей.

«Если взять весь наш татарский образ жизни за океан, тогда все, чего мы достигали за последние пару лет, особого чувства восторга не вызывает, но небольшая динамика есть», – констатировал он.

Кажется, что сегодня сдача республиканского экзамена по татарскому языку – решение неочевидное. Детям некуда поступать с этим предметом. Однако здесь Марат Ахметов не согласен.

«Есть Институт культуры, Институт филологии и межкультурной коммуникации в Казанском федеральном университете. Если это касается среднего специального образования, есть у нас уникальный Арский педагогический колледж. Кроме того, у нас даже в строительно-архитектурном университете есть группа с татарским языком обучения», – перечислил он потенциальные места для поступления в ответ корреспонденту «Татар-информа».

Хотя за пределами Татарстана, признал заместитель Председателя Госсовета, поступить с этим предметом действительно может быть «тяжело».

Так встает вопрос подготовки «национальных кадров», как выразился Ахметов, и даже назревает потребность в национальном университете.

«Я очень сожалею, что нет у нас, в нашей столице, отдельного гуманитарного или педагогического университета. Но, я думаю, в будущем эта ситуация назреет», – добавил Ахметов.

«В этом, конечно, заслуга и учителей, и классных руководителей, и самих родителей, и, конечно, детей прежде всего. Но сказать, что мы всего достигли, восхищаться результатами пока еще рановато», – предупредил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его оценке, здесь остается огромный пласт работы. В рамках общего плана по сохранению и развитию родного языка, заметил Хадиуллин, нужно обеспечить республиканские школы новым поколением учебников. Далее необходимо мотивировать детей к изучению языка. Здесь министр предложил организовать встречи с представителями татарской интеллигенции и наладить тесную работу с Союзом писателей РТ.

«Не только писателей, которые имеют вес, авторитетов, но и молодых писателей, чтобы ребенок увидел настоящего живого писателя, своего наставника», – сказал министр журналистам.

На данный момент никаких преград на дорожной карте Министерства образования Татарстана Хадиуллин не видит. «Все преграды надо искать в себе», – убежден он.

В ходе встречи официальных лиц познакомили с учениками, сдававшими экзамен по татарскому. Также свои предложения высказали действующие преподаватели родного языка. Так, например, Хадиуллину сообщили, что одного часа татарской литературы в неделю недостаточно. В свою очередь министр обратил внимание на поддержку учителей татарского. Он уже дал указание своим заместителям собрать соответствующую информацию.

«Учитывая их заслуги, нужно обратить на них [учителей татарского языка] внимание. Чтобы у учителей были звания, другие поощрения – речь об этом», – пояснил корреспонденту «Татар-информа» Хадиуллин.

«Венцом» встречи чиновников и школьников стало награждение. Детям вручили цветы и благодарственные письма, было сделано фото на память.