Экзамен по родному татарскому языку в Татарстане сдали 32 человека

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В 2024/2025 учебном году единый республиканский экзамен по предметам «Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература» сдавали 32 выпускника. Из них один выбрал татарскую литературу.

Больше всего одиннадцатиклассников выбрали экзамен по татарскому языку в Казани. Экзамен также сдавали в Нижнекамске, Высокой Горе, Кайбицком, Муслюмовском, Актанышском и Атнинском районах, Чистополе и Бугульме.

Глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов отметил хорошую динамику среди учеников девятых классов: в этом году 5,8 тыс. девятиклассников сдавали экзамен по татарскому. Это почти на 2 тыс. больше, чем в прошлом году.

«Если взять весь наш татарский образ жизни за океан, тогда всё, чего мы достигали за последние пару лет, особого чувства восторга не вызывает, но небольшая динамика есть. Когда мы не имели ни одного выпускника с государственным экзаменом по татарскому языку и появился первый ученик, мы обрадовались», – подчеркнул Марат Ахметов.

Ранее министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отмечал, что экзамен по татарскому языку планировали сдавать 34 ученика. В прошлом году единый республиканский экзамен по татарскому языку сдали восемь выпускников.