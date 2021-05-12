Министр образования и науки РТ дал характеристику устроившему стрельбу в школе

У молодого человека, напавшего на казанскую школы, не было проблем с учебой, на учете он не стоял. Об этом, общаясь с журналистами, рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Это выпускник. Он закончил школу, после девятого класса ушел в коллеж ТИСБИ. О нем там неплохо отзываются, такой спокойный ребенок. На учетах он не стоял, как нам говорят», — сказал он.

По словам министра, необходимо не только усилить охрану и обеспечить безопасность в школах, но и проводить воспитательную работу с родителями. По его словам, в образовательных учреждениях работают психологи, классные руководители проводят тестирования для выявления групп риска и с этими ребятами работают.

«На этого парня ничего не было. Как и что изменилось для этого парня, когда изменилось — сказать очень непросто», — отметил Хадиуллин.

В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли 9 человек — 7 детей и 2 педагога. В настоящее время в клиниках Казани находятся 23 пострадавших в результате нападения.