news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 4 декабря 2024 13:01

Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку

Скопировать ссылку

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён, на фоне сложившейся ситуации с введением военного положения, выразил готовность сложить свои полномочия, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

«Министр Ким Ён Хён принес извинения гражданам и уведомил президента о своей отставке», — говорится в сообщении.

Накануне президент Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения». Он указал, что угрозы импичмента создают риск для стабильности власти. Парламент проголосовал за отмену этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

Согласно южнокорейской Конституции, президент обязан немедленно аннулировать свое решение, если парламент отклоняет его большинством голосов. Однако Юн Сок Ёль сделал соответствующее заявление только спустя несколько часов, объяснив задержку отсутствием необходимых депутатов. В конечном счете, правительство все же приняло официальное решение о прекращении действия военного положения.

#Южная Корея
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100