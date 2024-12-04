Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён, на фоне сложившейся ситуации с введением военного положения, выразил готовность сложить свои полномочия, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

«Министр Ким Ён Хён принес извинения гражданам и уведомил президента о своей отставке», — говорится в сообщении.

Накануне президент Юн Сок Ёль объявил о введении «чрезвычайного военного положения». Он указал, что угрозы импичмента создают риск для стабильности власти. Парламент проголосовал за отмену этого решения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

Согласно южнокорейской Конституции, президент обязан немедленно аннулировать свое решение, если парламент отклоняет его большинством голосов. Однако Юн Сок Ёль сделал соответствующее заявление только спустя несколько часов, объяснив задержку отсутствием необходимых депутатов. В конечном счете, правительство все же приняло официальное решение о прекращении действия военного положения.