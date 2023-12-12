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Министр обороны Украины Умеров опроверг отставку главкома ВСУ Залужного
Вопрос об отставках в руководстве Вооруженных сил Украины не обсуждается. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, сообщает издание «Страна.ua».
У руководителя военного ведомства поинтересовались, планируется ли отставка главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
«В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками [генерал-полковника Александра Сырского]. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем [Залужным], говорю: „Кто на этот раз тебя увольняет?“» — отреагировал министр.
До этого Умеров встретился с Залужным и Сырским. Украинское Министерство обороны опубликовало их совместную фотографию.
При этом ранее некоторые СМИ утверждали, что Президент Украины Владимир Зеленский установил через командующего Сухопутными войсками прямой контакт и управление частью войск в обход главнокомандующего ВСУ. В офисе украинского лидера якобы даже хотят назначить Сырского на пост главкома.
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