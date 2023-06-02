«Пожали руки»: министр обороны США смог встретиться с китайским коллегой в Сингапуре

Министр обороны США Ллойд Остин смог встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре, где проходит конференция по безопасности «Диалог Шангри-Ла», но предметного обмена мнениями не было. Об этом Reuters рассказали в Пентагоне.

По сообщению издания, министры двух стран «провели короткую встречу», но им не удалось «провести предметного обмена мнениями».

Журналист телекомпании ABC Мэтт Сейлер в Twitter писал, что главы оборонных ведомств «пожали руки, но не провели субстантивного обмена мнениями», передает ТАСС.

19 мая Bloomberg, ссылаясь на источники, писал, что Пекин отверг просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции, пока против китайского министра действуют американские санкции. 22 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская администрация не рассматривает возможность отмены рестрикций в отношении Ли Шанфу. При этом днем ранее Президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил о том, что этот вопрос обсуждается.