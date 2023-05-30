Китай отказал США во встрече министров обороны на полях конференции в Сингапуре

Пекин отказался от предложения Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая пройдет в начале июня, встречу главы Минобороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Об этом в Пентагоне рассказали газете The Wall Street Journal, передает ТАСС.

«Минувшей ночью КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе», — сказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Подчеркивается, что Пентагон «твердо» верит в важность сохранения каналов коммуникации между военными двух стран открытыми для того, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт.

19 мая Bloomberg, ссылаясь на источники, писал, что Пекин отвергает просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции, пока против главы китайского Минобороны действуют американские санкции. 22 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская администрация не рассматривает возможность отмены рестрикций в отношении Ли Шанфу. При этом днем ранее Президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил о том, что этот вопрос обсуждается.